13:53, 11 февраля 2026Экономика

Правомерность установки камер видеонаблюдения у квартиры оценили

Юрист Георгиева: Видеокамеры не должны быть направлены на квартиры соседей
Виктория Клабукова

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Многие россияне предпочитают обезопасить свою квартиру, установив около двери камеру видеонаблюдения. Насколько это законно, телеканалу «Москва 24» объяснила юрист Алла Георгиева.

В вопросе установки видеокамер в подъезде российское законодательство учитывает ряд факторов. Особую важность имеет направление объектива: в него должны попадать двери только той квартиры, где проживает собственник камеры. Снимая вход в квартиру соседей, вы нарушаете их права на частную жизнь, подчеркивает юрист. В таком случае на вас могут подать в суд с требованием убрать камеру видеонаблюдения. В крайнем случае незаконная съемка предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. При этом суд примет во внимание, попадает ли в объектив только вход в квартиру либо обстановка внутри нее. Куда строже наказывают за публикацию видео с соседями в сети, предупреждает Георгиева.

Ранее арендаторам объяснили, где хозяин квартиры может устанавливать камеры. Вести запись собственник имеет право, но все устройства должны быть на виду. Если камера направлена на кровать или унитаз, арендатор должен решить сам, комфортно ли ему проживать в таких условиях.

