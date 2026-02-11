Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:13, 11 февраля 2026Ценности

Возлюбленная Тимати показала живот спустя полгода после родов

Возлюбленная рэпера Тимати Иванова показала живот спустя полгода после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Valentine

Сожительница российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова показала живот спустя полгода после родов. Публикация появилась в ее Telegram-аккаунте.

Возлюбленная музыканта снялась у зеркала в черной спортивной форме, которая состояла из бра-топа и легинсов. При этом она приспустила штаны, продемонстрировав рельефный торс.

По словам девушки, в настоящее время она не качает пресс и придерживается легкого режима тренировок. Сохранить фигуру ей помогли интенсивные занятия до беременности.

«Перед самой беременностью я очень сильно погрузилась в спорт. В итоге прошло шесть месяцев, а я уже кайфую от себя в зеркале. А это только начало», — указала автор поста.

В ноябре 2025 года Иванова рассказала об облысении после родов.

