16:06, 18 ноября 2025

Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала об облысении после родов
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова рассказала об облысении после родов. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица снялась в косметологической клинике в Москве в укороченном черном пальто с поднятым воротом и голубых джинсах клеш. При этом она уложила пряди в низкий хвост и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В свою очередь в подписи избранница 42-летнего исполнителя рассказала, что вновь стала терять волосы после рождения дочери. «Идет четвертый месяц, и волосы начали покидать меня», — указала она.

При этом, по словам Ивановой, она впервые столкнулась с данной проблемой из-за перенесенного ковида, но впоследствии ей удалось вернуть густоту прядей с помощью специалистов.

Ранее в ноябре Валентина Иванова снялась в откровенном наряде в месте с Тимати.

    Все новости