Профессор призвала обзавестись одной привычкой после еды

Профессор ДиПьетро: Прогулка через полчаса после еды улучшает пищеварение

Профессор Лоретта ДиПьетро заявила, что если обзавестись одной привычкой после еды, то проблем с пищеварением станет существенно меньше. Ее слова передает издание Infobae.

ДиПьетро призвала через полчаса после еды прогуляться на протяжении 10-15 минут. Такая привычка, по ее словам, уменьшает нагрузку на поджелудочную железу и улучшает пищеварение.

Среди других положительных эффектов прогулки, не связанных с желудочно-кишечным трактом, специалистка выделила предотвращение скачков уровня глюкозы в крови, снижение риска развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом ДиПьетро подчеркнула, что такая привычка не заменяет медицинское лечение и не дает мгновенных результатов.

