Экономика
20:01, 11 февраля 2026Экономика

Законность вывешивания списка должников в подъезде оценили

Юрист Сладкомедова: Размещать списки должников за ЖКУ в подъезде законно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вывешивать списки должников за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в подъездах законно, если в них не указаны персональные данные. Легальность меры оценила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова, пишет РИА Новости.

В местах общего пользования можно размещать списки, где прописаны только номера квартиры или лицевого счета должников. При этом публиковать ФИО, адрес и сумму долга запрещено — это персональные данные, которые требуют согласия владельца, пояснила эксперт.

В противном случае должностных лиц могут привлечь к ответственности — заставить платить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. А если речь идет о юридических лицах, размер взыскания будет достигать 300-700 тысяч рублей.

Ранее Минстрой заявил, что надзорные органы контролируют недопущение превышения предельной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Поводом для комментария стали многочисленные жалобы россиян на резкий рост суммы в платежках.

