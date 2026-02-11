Минстрой ответил на жалобы россиян о резком подорожании ЖКУ

Минстрой: Надзорные органы контролируют превышение предельной платы за ЖКУ

В Минстрое заявили, что надзорные органы контролируют недопущение превышения предельной платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так в ведомстве ответили на жалобы россиян о резком подорожании тепла, воды и света, пишет «Подъем».

Совместно с ФАС Минстрой мониторит цены на ЖКУ и обоснованность установленных тарифов — если они не соответствуют законодательству, их отменят. «Государственная жилищная инспекция контролирует, чтобы в итоговой квитанции плата за услуги ЖКХ была рассчитана верно», — добавили в ведомстве.

В Минстрое также напомнили о льготах на коммунальные услуги. Компенсации этих расходов предусмотрены в том числе для тех, кто тратит на ЖКУ больше установленной нормы — в среднем по стране это 22 процента от бюджета. Сейчас такую субсидию уже получают 2 миллиона семей в России, добавили в ведомстве.

Ранее россияне массово пожаловались на высокие счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жительница Калининградской области заявила, что сумма в ее платежке за свет выросла в 6,5 раза, до 126 тысяч рублей.