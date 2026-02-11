Женщина элегантно отомстила высокомерной соседке за хамство

Пользовательница Reddit с ником New-Goat-6281 поделилась способом мести высокомерной соседке. По словам автора, та однажды оскорбила ее друга и назвала его «помоечником» из-за неопрятного внешнего вида.

«Родственники со стороны мужа давно уговаривали нас обзавестись компостной кучей во дворе. Мы всегда отказывались, потому что живем в самом центре города, где все дома расположены очень близко друг к другу. Однако после того случая мы решились и начали делать компостную кучу прямо у окон спальни соседки», — написала женщина.

Соседке это причинило кошмарные неудобства, поскольку ее дом не оборудован кондиционерами. Из-за жары она не закрывала окна, поэтому была вынуждена круглосуточно наслаждаться ароматом компостной кучи, в которую автор и члены ее семьи складывали все подряд — недоеденные и испортившиеся продукты и даже собачьи экскременты.

«Она вызвала полицию, но офицеры ничем не смогли ей помочь, поскольку куча находилась на нашем участке вдоль общего забора. При этом у нас-то есть кондиционер, поэтому мы просто держали окна закрытыми. Она пришла к нам с разборками, на что я ответила: "Ну, вы же живете рядом с мусором, верно? Чего вы ожидали?"» — заключила автор.

