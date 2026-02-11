Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Из жизни
17:11, 11 февраля 2026

Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

В Великобритании женщина похудела на 44 килограмма за восемь месяцев без уколов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @chelsie_one2one / TikTok

Жительница Великобритании по имени Челси дала третий шанс Кембриджской диете и сбросила 44 килограмма за восемь месяцев. Ее секретами поделился The Sun.

По словам Челси, она давно хотела похудеть, но однозначно знала, что сделает это без операций и уколов. Она объяснила, что всю жизнь панически боится игл, к тому же хотела избавиться от привычек, из-за которых набирала вес.

С 2016 года женщина два раза сидела на экстремальной Кембриджской диете, но постоянно срывалась. Третий раз оказался для нее наиболее удачным. Челси уверена, что все дело в мотивации. Она решила похудеть, чтобы быть для дочери примером для подражания, и это придало ей сил.

Однако не обошлось без трудностей. Женщина продержалась на диете 11 месяцев, но сорвалась из-за нахлынувших проблем. Несмотря на то что несколько килограммов вернулись, ей удалось снова взять себя в руки.

Кембриджская диета — строгая низкокалорийная программа питания, разработанная для быстрого снижения веса. Она предполагает замену обычных приемов пищи специальными готовыми продуктами (батончиками, коктейлями, супами), что осуждается многими экспертами.

Критики такого типа питания отмечают, что строгое ограничение калорий может привести к дефициту питательных веществ и другим нежелательным последствиям (запоры, головные боли, головокружение). Кроме того, Кембриджская диета не считается эффективной в долгосрочной перспективе — после возвращения к обычному питанию вес может вернуться. Она может быть опасна для здоровья, поэтому требует особого врачебного контроля.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании похудела на 56 килограммов за полтора года благодаря дефициту калорий. Она решила сбросить вес, после того как с трудом застегнула ремень безопасность в самолете.

