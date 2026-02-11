Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 11 февраля 2026Забота о себе

Женщинам перечислили семь главных причин отсутствия оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что оргазм является пиком не только физиологического, но и психоэмоционального возбуждения. В Telegram-канале специалистка перечислила женщинам семь главных причин его отсутствия.

Первой причиной Мелехина назвала постоянный внутренний диалог. Например, женщина может постоянно думать во время секса о том, как она выглядит. Однако для достижения оргазма необходимо перестать все контролировать, пояснила специалистка.

Во-вторых, мешать могут пережитое насилие или строгое воспитание, уравнивающее секс и грязь, добавила она. Следующей причиной является страх близости и уязвимости, а оргазм, утверждает сексолог, как раз предполагает потерю контроля.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В-четвертых, оргазм может не наступить, если сделать его целью, добавила Мелехина. «Когда оргазм становится обязательной целью, а не естественным возможным финалом, возникает давление», — написала она. Другими причинами она назвала отсутствие знаний о своих точках удовольствия, получаемых обычно во время мастурбации, отождествление секса исключительно с проникновением и непонимание механизмов возбуждения, из-за которого тело остается неразогретым.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала, как достичь оргазма во время сна. Для этого она посоветовала вечером включить порнографию для усиления сексуального нпряжения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыт замысел Киева на переговорах с Россией

    Российские туристы рассказали о нехватке топлива для самолетов из Кубы

    В США предрекли ЕС развал при одном условии

    Малинин выиграл короткую программу фигуристов-одиночников на Олимпиаде

    Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

    Американская семья захотела взыскать с России 20 миллионов долларов за гибель военного ВСУ

    Рита Ора в крошечном бюстгальтере от бикини попала в объектив папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok