01:00, 12 февраля 2026Ценности

60-летняя популярная актриса вызвала ажиотаж у публики новым фото в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась новым фото в откровенном купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach и вызвала ажиотаж у публики. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала перед камерой с распущенными волосами и в ярко-коралловом бикини, которое эффектно подчеркивает ее грудь и фигуру. При этом на размещенном кадре также можно заметить, что лямки изделия оформлены золотистыми тонкими цепями.

Поклонники оказались в восторге от снимка звезды фильма «Остин Пауэрс» и принялись обсуждать его в комментариях: «Самая красивая женщина на свете», «Как всегда выглядишь великолепно», «Мечта каждого мужчины», «Удивительная женщина», «Потрясающее тело», «Невозможно поверить в то, что ей 60».

В октябре прошлого года Элизабет Херли дала совет по созданию идеальных фото в купальниках. «Мой секрет превосходных фото в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, лягте и поднимите руки вверх», — заключила актриса.

