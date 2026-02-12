Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:39, 12 февраля 2026Бывший СССР

Выдвигавший против русского языка инициативы чиновник в Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Шакиев ушел в отставку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Council.gov.ru / Wikimedia

Спикер Жогорку кенеш (парламента) Киргизии Нурланбек Шакиев ушел в отставку с должности. Об этом сообщает местное новостное агентство 24.kg.

Накануне заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал, что выдвигал ряд инициатив по сокращению использования русского языка на территории республики, являясь частью креатуры недавно ушедшего в отставку главы Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.

«Я не служу одному или двум людям, я служу народу и стране», — заявил Шакиев. Уточняется, что он продолжит свою работу депутатом.

10 февраля в Киргизии начались массовые кадровые перестановки. Президент страны Садыр Жапаров отправил в отставку Ташиева, объяснив свое решение тем, что не желал допустить раскола в обществе и между государственными органами. Главной целью своего решения Жапаров назвал укрепление единства.

Притчин пояснил, что к 2026 году в Киргизии начал складываться дисбаланс сфер влияния между президентом и главой ГКНБ. Шаг Жапарова был лишь шагом на опережение.

