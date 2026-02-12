Блогерша отправилась в Таиланд, стала жертвой нападения обезьян и попала в больницу

Отдыхавшая на пляже в Таиланде туристка стала жертвой нападения обезьян и попала в больницу с инфекцией. Об этом сообщило издание The Sun.

Когда 26-летняя блогерша из Германии, у которой 4,1 миллиона подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), Юлия Виллеке отправилась на побережье в провинции Краби, на ее голову забралась мартышка, преследуемая четырьмя взрослыми сородичами. Один примат забрался на спину женщины и начал драться с другой особью, еще один схватил путешественницу за ногу и укусил.

Очевидцы бросились пострадавшей на помощь. Виллеке сперва решила не обращаться в больницу, отметив, что была полностью вакцинирована. Однако вскоре ее нога начала синеть и опухать. «Это было похоже на огромный засос», — заметила путешественница.

В больнице ей обработали рану и назначили антибиотики, затем разрешили вернуться в отель.

Ранее девушка отправилась в путешествие по Австралии, подхватила «кишечную инфекцию» и родила. При этом туристка не чувствовала никаких симптомов беременности.