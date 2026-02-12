Бывший сотрудник ФСБ оказался организатором покушения на бизнесмена

Экс-сотруднику ФСБ Харченко дали 18 лет за организацию покушения на бизнесмена

Первый Западный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ России Бориса Харченко к 18 годам лишения свободы за организацию покушения на бизнесмена и депутата Леонида Белугу в Карелии в 2002 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным агентства, Харченко был задержан и арестован в марте 2025 года.

Утром 4 сентября 2002 года нанятый им за 20 тысяч долларов киллер Тимур Зорняков выстрелил из ручного гранатомета по проезжавшему вблизи дома №1 по набережной Варкауса в Петрозаводске бронированному автомобилю, внутри которого находился Белуга и его 28-летний водитель. В результате покушения Белуга не пострадал, но жертвой стал управляющий машиной молодой мужчина.

Харченко признан виновным по части 3 статьи 33, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства»), части 3 статьи 33, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация покушения на убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением воинского звания подполковника запаса и лишением права занимать должности на государственной службе в течение двух лет по отбытии основного наказания.

В ноябре 2025 года вскрылось криминальное прошлое бывшего депутата Петрозаводского городского совета Тимура Зорнякова. Отмечается, что в сентябре 2002 года он являлся сотрудником силового ведомства.