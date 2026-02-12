Бывший глава Google в 70 лет завел любовницу на 43 года младше себя

Бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта заметили в компании 27-летней модели Глории-Софи Буркандт. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка на 43 года младше 70-летнего миллиардера, который, в свою очередь, на 21 год старше ее отца — немецкого политика Маркуса Зедера, который много лет занимает пост премьер-министра Баварии и возглавляет влиятельную консервативную партию Христианско-социальный союз.

В последние недели пара много времени проводила вместе. Шмидт и Буркандт путешествовали по США, Индии и Европе, их видели вдвоем на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Источник из окружения Шмидта утверждает, что миллиардер якобы не считает ее любовницей и утверждает, что они просто «близкие друзья».

