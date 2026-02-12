Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
18:19, 12 февраля 2026Мир

Генсек НАТО ответил на предложение Макрона о переговорах с Россией

Генсек НАТО Рютте поддержал предложение Макрона о возобновлении контактов с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией. Заявление политика прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран альянса, трансляцию вело агентство Reuters.

«Я думаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию [о необходимости переговоров с Россией]. Если [в переговорах] примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и знаю, что они будут открыты к этому», — отметил генсек НАТО.

Рютте добавил, что выйти из тупика в отношениях с Москвой помогли усилия президента США Дональда Трампа. По его словам, американское руководство продолжает демонстрировать приверженность урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Ранее Рютте допустил предоставление России гарантий безопасности после урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что в ходе мирных переговоров обсуждается множество вопросов, включая территориальный.

