Хореограф сменил пять курток за день Олимпиады и стал мемом в сети

Хореограф Бенуа Ришо сменил пять курток за день Олимпиады и стал мемом в сети

Французский хореограф Бенуа Ришо сменил сразу несколько курток за день Олимпиады и стал мемом в сети. На это обратили внимание в BBC.

Зрители заметили, что в течение одного дня соревнований мужчина появился на экранах в пяти куртках различных сборных. Впоследствии выяснилось, что Ришо работает сразу с 16 фигуристами из 13 стран, поэтому между прокатами спортсменов ему приходилось переодеваться. Оказалось, что куртки ему разрешили хранить в раздевалках своих спортсменов.

Данный факт не остался незамеченным зрителями, которые принялись публиковать шуточные коллажи в соцсетях.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 продолжатся 13 февраля. В пятницу мужчины будут показывать произвольную программу. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Олимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 спортсменов из России, они соревнуются в нейтральном статусе.