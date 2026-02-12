Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:31, 12 февраля 2026Культура

Катя Лель указала на низкие частоты хейтеров

Певица Катя Лель заявила, что не реагирует на критику и низкие частоты
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что не читает новости о себе и не реагирует на негатив. Об этом певица рассказала в интервью StarHit.

«На самом деле много людей находятся на низких частотах. Им хочется провоцировать, ругаться, выливать злость, они этим живут», — объяснила Лель.

По словам певицы, основное отличие осознанных людей состоит в том, что они «идут своей дорогой». По этой причине певица спокойно относится к критике.

Лель добавила, что иногда людям требуется время, чтобы «выйти за грани привычного», поскольку для этого необходим духовный рост. «Так что я всегда говорю: "Я вас понимаю, ваше время, возможно, наступит позже"», — заключила артистка.

Ранее Катя Лель предсказала формирование божественных союзов в 2026 году. Она уточнила, что наступивший год энергетически отличается от прошлого «новой частотой Земли».

