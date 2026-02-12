Куртукову пристыдили после обвинений в адрес Кадышевой

Критик Бабичев: Куртукова не должна критиковать старших коллег, включая Кадышеву

Музыкальный критик Евгений Бабичев раскритиковал исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову, обвинившую народную артистку Надежду Кадышеву в использовании фонограммы на концертах. Его комментарий приводит «Абзац».

Бабичев назвал Куртукову новичком в шоу-бизнесе и посоветовал не допускать подобных высказываний в адрес более опытных артистов. Он подчеркнул, что на песнях Кадышевой выросло несколько поколений, а сама исполнительница давно стала «гуру» в народном жанре.

«Я все-таки рекомендовал бы [Куртуковой] вернуться к творчеству и создать еще хоть что-то хорошее, кроме "Матушки-земли"», — заключил критик.

Ранее Куртукова призналась, что была разочарована выступлениями театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Она заявила, что концерты коллектива больше не трогают эмоционально, поскольку ансамбль «не работает вживую».