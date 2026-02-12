Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:11, 12 февраля 2026Из жизни

Лошади насмерть затоптали пожилую женщину

В США лошади насмерть затоптали женщину, которая о них заботилась
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Brian Snyder / Reuters

В городе Уинтер-Хейвен, США, лошади насмерть затоптали женщину, которая о них заботилась. Об этом сообщает Tampa Free Press.

Пожилую женщину нашли без сознания на земле. Рядом с ней стояли две лошади. Пострадавшую тут же госпитализировали, однако ее так и не удалось спастись. Причиной смерти назвали травмы от копыт крупного животного.

Женщина оказалась соседкой владельцев лошадей. Она часто кормила животных и взаимодействовала с ними. Почему лошади набросились на нее — неизвестно.

Ранее сообщалось, что 61-летняя жительница Шотландии стала жертвой стада коров и выжила. У женщины были сломаны 10 ребер и правая рука, на лице и теле осталось множество синяков, а на ноге осталась глубокая рана.

