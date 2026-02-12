Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:00, 12 февраля 2026

Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: poylock19 / Shutterstock / Fotodom

Любителей греть руки одним из наиболее распространенных способов — под струей горячей воды — предупредили о микроразрывах. По словам врача-дерматовенеролога клинико-диагностического центра «Мединцентр» Виолетты Зиновкиной, резкий перепад температур вызывает повреждения сосудов. Об этом она рассказала aif.ru.

Так, пояснила эксперт, на морозе капилляры кожи сужаются для сохранения тепла, а при использовании горячей воды они быстро расширяются. Это, в свою очередь, способствует возникновению микроразрывов, нарушению кровообращения и усилению воспаления.

Как следствие, человека будут ожидать сопутствующие симптомы: покраснение, зуд или даже появление сосудистой сеточки. В связи с этим врач рекомендует по приходе домой сначала дать рукам согреться 10-15 минут, после чего использовать теплую, не горячую воду.

Ранее врач-терапевт Оксана Хамицева назвала ускоряющие старение кожи продукты. По ее словам, это те, что содержат скрытый сахар, а также майонез и фастфуд.

