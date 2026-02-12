Любительница жесткого секса рассказала о неожиданной причине тяги к БДСМ

Жительница Великобритании Лиза Моррис рассказала, что ее многолетнее увлечение БДСМ-практиками было результатом психологических проблем. Неожиданное объяснение тяги к жесткому сексу женщина раскрыла The Guardian.

По словам Моррис, все началось после развода. Тогда женщина решила воплотить давнюю сексуальную фантазию и зарегистрировалась на сайте знакомств для любителей БДСМ. Первый опыт оказался спорным: она достигла оргазма, но у них с партнером не было никакого эмоционального контакта. Тем не менее Моррис решила продолжать, вскоре ее затянули случайные знакомства в интернете, короткие сексуальные связи и навязчивые мысли о сексе.

Британка утверждает, что она жила в таком ритме годами, пока однажды не осознала, что физическая боль просто маскирует внутреннюю пустоту и отчаяние. «Как-то утром после особенно бурной ночи я встала с постели и увидела свое отражение в полный рост. Мое тело от шеи спереди и сзади сплошь было покрыто коллажем из фиолетовых и синих оттенков, перемежающихся огненно-красными линиями, оставленными плетью. Я была в ужасе», — вспоминает она.

Женщина утверждает, что эта картина побудила ее обратиться к психотерапевту. Со временем она поняла, что ее проблема заключалась не в высоком либидо, как она считала раньше, а в стремлении угодить другим и привлечь к себе внимание. «Я думала, что если все сделаю правильно, смогу избежать расставания. Естественно, это не срабатывало. Невозможно найти своего человека, если не показывать себя настоящей. Со временем все разочарования слились воедино, и я превратилась в монстра», — заявила Моррис.

Женщина рассказала, что ей пришлось какое-то время воздерживаться от секса, чтобы справиться со своей проблемой. Теперь она вновь практикует необычные сексуальные практики, но всегда учитывает свои предпочтения и интересы.

Ранее пользователи форума Reddit пришли к мнению, что в сексе больше всего раздражает поза «69». И мужчины, и женщины признались, что не получают в этом положении удовольствия.