Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 12 февраля 2026Забота о себе

Любительница жесткого секса рассказала о неожиданной причине тяги к БДСМ

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: khuncho24 / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Великобритании Лиза Моррис рассказала, что ее многолетнее увлечение БДСМ-практиками было результатом психологических проблем. Неожиданное объяснение тяги к жесткому сексу женщина раскрыла The Guardian.

По словам Моррис, все началось после развода. Тогда женщина решила воплотить давнюю сексуальную фантазию и зарегистрировалась на сайте знакомств для любителей БДСМ. Первый опыт оказался спорным: она достигла оргазма, но у них с партнером не было никакого эмоционального контакта. Тем не менее Моррис решила продолжать, вскоре ее затянули случайные знакомства в интернете, короткие сексуальные связи и навязчивые мысли о сексе.

Британка утверждает, что она жила в таком ритме годами, пока однажды не осознала, что физическая боль просто маскирует внутреннюю пустоту и отчаяние. «Как-то утром после особенно бурной ночи я встала с постели и увидела свое отражение в полный рост. Мое тело от шеи спереди и сзади сплошь было покрыто коллажем из фиолетовых и синих оттенков, перемежающихся огненно-красными линиями, оставленными плетью. Я была в ужасе», — вспоминает она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Женщина утверждает, что эта картина побудила ее обратиться к психотерапевту. Со временем она поняла, что ее проблема заключалась не в высоком либидо, как она считала раньше, а в стремлении угодить другим и привлечь к себе внимание. «Я думала, что если все сделаю правильно, смогу избежать расставания. Естественно, это не срабатывало. Невозможно найти своего человека, если не показывать себя настоящей. Со временем все разочарования слились воедино, и я превратилась в монстра», — заявила Моррис.

Женщина рассказала, что ей пришлось какое-то время воздерживаться от секса, чтобы справиться со своей проблемой. Теперь она вновь практикует необычные сексуальные практики, но всегда учитывает свои предпочтения и интересы.

Ранее пользователи форума Reddit пришли к мнению, что в сексе больше всего раздражает поза «69». И мужчины, и женщины признались, что не получают в этом положении удовольствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Германии сделали предупреждение Зеленскому из-за выборов

    В Кремле назвали условия возобновления полноценной работы WhatsApp

    В США внезапно закрыли небо

    Мужчины не стало спустя неделю после свадьбы в больнице

    Любительница жесткого секса рассказала о неожиданной причине тяги к БДСМ

    Умер звезда культового сериала 90-х Ван Дер Бик

    Украинский политик обратился к Зеленскому после его отказа ехать в Москву на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok