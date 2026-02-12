Министр обороны Украины признал мощь баллистических ракет ВС России

Минобороны Украины: Никто не готов противостоять числу баллистических ракет РФ

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Россия запускает до 20 баллистических ракет за одну атаку. Его речь транслировал YouTube-канал DRM News.

«Это десятки ракет. Я думаю, что ни одна система в мире не готова противостоять такому количеству баллистических ракет», — подчеркнул он.

Ранее на Украине оценили последствия прилета «Орешника» на фоне сообщений об испытаниях на полигоне в Астраханской области. Украинский военный эксперт Иван Ступак заявил, что в случае удара «Орешником» с ядерной боевой частью «всем крышка».