Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:21, 13 февраля 2026Бывший СССР

Министр обороны Украины признал мощь баллистических ракет ВС России

Минобороны Украины: Никто не готов противостоять числу баллистических ракет РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Россия запускает до 20 баллистических ракет за одну атаку. Его речь транслировал YouTube-канал DRM News.

«Это десятки ракет. Я думаю, что ни одна система в мире не готова противостоять такому количеству баллистических ракет», — подчеркнул он.

Ранее на Украине оценили последствия прилета «Орешника» на фоне сообщений об испытаниях на полигоне в Астраханской области. Украинский военный эксперт Иван Ступак заявил, что в случае удара «Орешником» с ядерной боевой частью «всем крышка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Раскрыта истинная причина уничтожения оригинальной записи высадки на Луну

    Отстраненный от ОИ украинский скелетонист пожаловался на итальянца с российским флагом

    Раскрыта причина большого числа стариков в рядах ВСУ

    Министр обороны Украины признал мощь баллистических ракет ВС России

    На Западе оценили эволюцию российского «Солнцепека»

    На Украине обвинили Зеленского в потере «окна возможностей» для мира

    Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok