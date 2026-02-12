Младенец подлетел к потолку и ударился о него во время турбулентности в самолете

Младенец подлетел к потолку во время турбулентности на рейсе United Airlines

Три стюардессы и несколько пассажиров были травмированы во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании United Airlines из Лос-Анджелеса в Ньюарк, США. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел 10 февраля 2024 года, однако окончательный отчет Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) был опубликован только 11 февраля 2026-го. В нем говорится, что неспособность диспетчеров предупредить пилотов самолета о турбулентности стала одним из факторов, способствовавших аварии.

По данным источника, бортпроводницы получили перелом позвоночника, раздробление бедренной кости и позвонков и серьезную травму головы. Пассажир, находившийся в туалете, получил травмы головы и шеи, а младенец, летевший на руках другого путешественника, был подброшен в воздух и ударился о потолок.

Во время подготовки к рейсу пилоты сверялись с инструментами планирования полетов, которые не указывали на серьезные риски. Однако они не знали, что за пять минут до начала болтанки экипаж другого пассажирского лайнера сообщил диспетчерской службе о зоне умеренной турбулентности. Авиадиспетчер не передал эту информацию пилотам United Airlines и заявил следователям, что он ее не получал.

Ранее десять человек получили травмы из-за турбулентности на борту самолета этой же авиакомпании, летевшего из Панамы в город Хьюстон, США. После посадки их пришлось госпитализировать.