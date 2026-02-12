Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:32, 12 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: У восточных берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Мощное землетрясение произошло у восточных берегов Курил. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 февраля, в 01:45 по местному времени (17:45 12 февраля мск). Их магнитуда достигала 5,4 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 157 километрах к юго-востоку от города Курильска, где проживает 1600 человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях ничего не известно. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня. Подземные толчки были зафиксированы в 06:27 по местному времени (01:27 мск). Их магнитуда достигала 5,7. Эпицентр располагался в 180 километрах к югу от города Хэнчунь с населением около 31,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

