Мужчина с огнеметом поджег любовника жены, сел и закурил

В Китае мужчина решил отомстить любовнику жены и поджег его с помощью огнемета

В китайском городе Янчжоу мужчина с помощью самодельного огнемета поджег любовника жены. Об этом сообщает издание AsiaOne.

На видеозаписях, опубликованных в социальной сети X, видно, как мужчина направляет на человека струю огня. На другом ролике возле останков пострадавшего стоят зеваки и сотрудники полиции. Нападавший тем временем сел на тротуар и закурил. Он не стал сопротивляться, когда один из полицейских надел на него наручники.

Как утверждают СМИ, несколько месяцев назад мужчина узнал, что жена ему изменяет. Когда он попытался выяснить отношения с любовником, тот его избил. После этого мужчина решил мстить и соорудил самодельный огнемет.

Об инциденте известно преимущественно по сообщениям в тайваньской и гонконгской прессе. В Китае о нем не писали ни официально, ни в соцсетях.

Ранее в Великобритании 46-летняя женщина Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Мужчина смог отбиться и выжить.

