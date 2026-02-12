Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:09, 12 февраля 2026

Мужчина спрятал двух обезьян в багаж и попытался улететь в Индию

Пассажира рейса из Бангкока в Мумбаи задержали за контрабанду редких обезьян
Алина Черненко

Фото: Max Rossi / Reuters

Пассажира рейса Thai Airlines из Бангкока, Таиланд, в Мумбаи, Индия, задержали за контрабанду редких обезьян. Об этом сообщает Hindustan Times.

Уточняется, что инцидент произошел 3 февраля в тайском аэропорту Суварнабхуми. Сотрудники таможни обнаружили двух приматов, спрятанных в багаже 28-летнего гражданина Индии — господина Картика.

В Департаменте национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда рассказали, что мужчина попытался улететь из страны с индокитайскими лутунгами. Их стоимость составляет около 100 тысяч батов (примерно 249 тысяч рублей).

Животных изъяли и передали специалистам для оценки состояния здоровья, а пассажира взяли под стражу. Ему предъявят обвинения в нарушении закона об охране дикой природы.

Ранее мужчина привез из Африки в США мумифицированных обезьян и попался на таможне аэропорта. Запах мяса диких животных учуяла служебная собака.

