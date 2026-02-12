Напавший на техникум в Анапе попал на видео

Региональное управление Следственного комитета (СК) России опубликовало видео допроса напавшего на Анапский индустриальный техникум (АИТ) студента. Кадрами ведомство поделилось с «Лентой.ру».
На кадрах виден подросток и следователь, которые ему объявляет о задержании. Нападавший сидит на стуле в черной футболке с символикой АИТ. Его руки находятся за спиной в наручниках. Далее задержанного выводят из кабинета.
Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший открыл стрельбу из гладкоствольного оружия.
По версии следствия, студент похитил у дедушки ружье и прибыл к АИТ, где открыл огонь. В результате пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума, не выжил охранник учреждения, пытавшийся пресечь преступление.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении 64-летнего местного жителя, оружием которого воспользовался студент АИТ.