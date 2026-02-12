Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:46, 12 февраля 2026Силовые структуры

Напавший на техникум в Анапе попал на видео

СК опубликовал видео допроса напавшего на АИТ студента
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Региональное управление Следственного комитета (СК) России опубликовало видео допроса напавшего на Анапский индустриальный техникум (АИТ) студента. Кадрами ведомство поделилось с «Лентой.ру».

На кадрах виден подросток и следователь, которые ему объявляет о задержании. Нападавший сидит на стуле в черной футболке с символикой АИТ. Его руки находятся за спиной в наручниках. Далее задержанного выводят из кабинета.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший открыл стрельбу из гладкоствольного оружия.

По версии следствия, студент похитил у дедушки ружье и прибыл к АИТ, где открыл огонь. В результате пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума, не выжил охранник учреждения, пытавшийся пресечь преступление.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении 64-летнего местного жителя, оружием которого воспользовался студент АИТ.

