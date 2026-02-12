Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:39, 12 февраля 2026Силовые структуры

Еще одного человека обвинили в нападении на техникум в Анапе

В Анапе следователи возбудили дело в отношении дедушки напавшего на техникум
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Краснодарском крае следователи возбудили дело в отношении 64-летнего местного жителя, оружием которого воспользовался напавший на Анапский индустриальный техникум (АИТ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

По версии следствия, студент похитил у дедушки ружье и прибыл к АИТ, где открыл огонь. В результате пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума, не выжил охранник учреждения, пытавшийся пресечь преступление.

Ранее сообщалось, что у студента оказался сообщник. Его задержали.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов.

