У напавшего на российский техникум оказался сообщник

СК задержал за подстрекательство одногруппника напавшего на техникум в Анапе

У студента, совершившего вооруженное нападение на техникум в Анапе, оказался сообщник. Об этом сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Задержан одногруппник молодого человека по подозрению в подстрекательстве. По версии следствия, в ноябре 2025 года студент поделился со сверстником своими планами напасть на учебное заведение с целью убийства его сотрудников и учащихся. Одногруппник стал провоцировать его на совершение этого преступления. В результате попавший под его влияние молодой человек 11 февраля похитил у деда охотничье ружье и ворвался с ним в Анапский индустриальный техникум.

В результате стрельбы смертельные ранения получил охранник, загородивший собой других студентов. Также пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума.

Подстрекатель нападения допрошен, следователь ходатайствует о его аресте. В СК предоставили видео с ним.

На кадрах следователь зачитывает постановление о задержании.

Также СК возбудил уголовное дело в отношении деда напавшего на техникум, у которого было похищено огнестрельное оружие. 64-летнего мужчину подозревают в небрежном хранении охотничьего ружья, вследствие чего оно было использовано для совершения преступления.

