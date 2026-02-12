Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:24, 12 февраля 2026Силовые структуры

У напавшего на российский техникум оказался сообщник

СК задержал за подстрекательство одногруппника напавшего на техникум в Анапе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

У студента, совершившего вооруженное нападение на техникум в Анапе, оказался сообщник. Об этом сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Задержан одногруппник молодого человека по подозрению в подстрекательстве. По версии следствия, в ноябре 2025 года студент поделился со сверстником своими планами напасть на учебное заведение с целью убийства его сотрудников и учащихся. Одногруппник стал провоцировать его на совершение этого преступления. В результате попавший под его влияние молодой человек 11 февраля похитил у деда охотничье ружье и ворвался с ним в Анапский индустриальный техникум.

В результате стрельбы смертельные ранения получил охранник, загородивший собой других студентов. Также пострадали несовершеннолетний учащийся и сотрудница техникума.

Подстрекатель нападения допрошен, следователь ходатайствует о его аресте. В СК предоставили видео с ним.

На кадрах следователь зачитывает постановление о задержании.

Также СК возбудил уголовное дело в отношении деда напавшего на техникум, у которого было похищено огнестрельное оружие. 64-летнего мужчину подозревают в небрежном хранении охотничьего ружья, вследствие чего оно было использовано для совершения преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok