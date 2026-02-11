Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Силовые структуры
16:23, 11 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о самоотверженности охранника российского техникума при нападении

Охранник закрыл собой студентов от пуль напавшего на техникум в Анапе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Яков Поткин / ТАСС

Во время вооруженного нападения юноши на техникум в Анапе охранник проявил самоотверженность, спасая студентов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

55-летний Николай закрыл собой учащихся от пуль стрелка с охотничьим ружьем. Охранник погиб на месте. Студенты относились к нему с уважением, с любовью называли дядей Колей. Его смерть стала для них большим горем. У Николая остались жена и дочь.

Власти Анапы окажут необходимую помощь семье погибшего, сообщила мэр города Светлана Маслова, передает ТАСС. По ее словам, он проявил «настоящий героизм и не только первым принял на себя удар, но и оперативно вызвал правоохранительные органы». Мэр выразила соболезнования семье.

Тяжелое ранение также получила библиотекарь, за ее жизнь сейчас борются врачи. Легкое ранение бедра получил студент 2007 года рождения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Задержанный стрелок в настоящее время на допросе. Возбуждено уголовное дело.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Он был задержан сотрудниками Росгвардии.

