Силовые структуры
15:25, 11 февраля 2026Силовые структуры

СК отреагировал на стрельбу в техникуме Анапы

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Globallookpress.com

В Анапе возбудили уголовное дело по факту нападения на техникум. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Он был задержан сотрудниками Росгвардии.

В результате атаки один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, также есть пострадавшие.

