НАТО начала наращивать присутствие в Арктике в попытке удержать Трампа

Politico: Присутствие НАТО в Арктике направлено на сдерживание Трампа, а не РФ

НАТО наращивает свое присутствие в Арктике, и этот шаг направлен не столько на сдерживание России, сколько на сдерживание президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Опрошенные газетой дипломаты НАТО, представители альянса и военные аналитики указали на значительный сдвиг в отношении региона внутри НАТО благодаря интенсивному давлению США, вызванному угрозами Трампа аннексировать остров, но этот сдвиг в первую очередь обусловлен политическими мотивами, а не непосредственной военной необходимостью.

Как отмечает издание, в условиях, когда НАТО официально назвала свою новую миссию «Арктический страж» критически важной, дипломатические усилия демонстрируют намерение союзников США сохранить расположение Вашингтона на фоне опасений, что неспособность угодить Трампу по вопросу Гренландии может иметь катастрофические последствия.

Уточняется, что угрозы Трампа присоединить Гренландию в январе стали переломным моментом для многих европейских стран, укрепив их убеждение в том, что США — это навсегда ненадежный союзник. При этом, как пишет Politico, эксперты считают, что любые опасения по поводу безопасности в значительной степени преувеличены.

«Я не думаю, что у НАТО есть пробелы в возможностях в Арктике… Соединенные Штаты способны развернуть свои силы в Гренландии для защиты альянса», — заявил аналитик и бывший сотрудник связанного с правительством США Центра исследований безопасности в Арктике имени Теда Стивенса Мэтью Хики.

Ранее политолог Иван Скрипка заявил, что новая миссия НАТО «Арктический страж» повышает риски провокаций в полярном регионе, которые могут привести к более серьезному противостоянию. Он отметил, что новая инициатива меняет баланс сил в регионе, так как Арктика теперь выведена из второстепенных направлений альянса.