В России объяснили отказ от участия в первом заседании Совета мира Трампа

Депутат Журова: Россия занимает выжидательную позицию по Совету мира

Россия не будет представлена на первом заседании Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом, потому что страна заняла выжидательную позицию и хочет внимательнее изучить вопрос, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журоа.

«Думаю, какие-то договоренности все равно есть. Но пока все только начинается, и мы не понимаем полностью нашу роль в этих событиях. Так что в каких-то моментах Россия заняла выжидательную позицию и наблюдает», — сказала депутат.

Она напомнила, что Россия уже вышла из многих международных организаций, потому что членство в них не отвечало интересам государства. Теперь, вступая в новую организацию, страна хочет подойти к вопросу более тщательно.

«В прежних организациях нас все время ругали, обвиняли, воспитывали. И, конечно, нам не хотелось бы, чтоб то же продолжилось в Совете мира. Тем более в преддверии мирных переговоров и, я надеюсь, мирного соглашения. Мы стараемся занимать более взвешенную, умеренную позицию», — объяснила Журова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремле не планируют присутствовать на первом заседании. При этом он отметил, что тема возможного участия России в Совете мира в целом продолжает прорабатываться в министерстве иностранных дел.