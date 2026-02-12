Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 12 февраля 2026Наука и техника

Названы преимущества «Голиафа» и «Каракурта»

«Калашников»: Дроны «Голиаф» и «Каракурт» могут работать вместе с большими БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Разведывательные дроны коптерного типа «Голиаф» и «Каракурт», которые демонстрируют на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, способны работать вместе с большими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Преимущества изделий назвал концерн «Калашников».

Производитель отметил, что беспилотники постоянно совершенствуют на основе обратной связи от бойцов из зоны проведения специальной военной операции. «Голиаф» и «Каракурт» запустили в серийное производство.

«Во взаимодействии с более мощными разведчиками, такими как СКАТ 350М, они могут использоваться в комплексе для решения особо сложных задач», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Коптеры обеспечивают разведывательной информацией подразделения тактического звена. «Каракурт» работает в контуре «военнослужащий — отделение — расчет», а «Голиаф» обеспечивает разведку на уровне «взвод — рота». Концерн добавил, что разведывательные аппараты «Калашникова» сопряжены с управляемыми боеприпасами и между собой оригинальным программным обеспечением.

В январе гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что обновленные беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» научили перестраивать рабочую частоту в полете для снижения уязвимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Индии рассказали о расколе из-за России

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Премьер Британии резко отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» о мигрантах

    Школьного учителя заметили голым на улице

    Названы преимущества «Голиафа» и «Каракурта»

    В НАТО предупредили о «сокрушительной реакции» в случае нападения на Литву

    Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok