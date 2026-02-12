Названы преимущества «Голиафа» и «Каракурта»

«Калашников»: Дроны «Голиаф» и «Каракурт» могут работать вместе с большими БПЛА

Разведывательные дроны коптерного типа «Голиаф» и «Каракурт», которые демонстрируют на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, способны работать вместе с большими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Преимущества изделий назвал концерн «Калашников».

Производитель отметил, что беспилотники постоянно совершенствуют на основе обратной связи от бойцов из зоны проведения специальной военной операции. «Голиаф» и «Каракурт» запустили в серийное производство.

«Во взаимодействии с более мощными разведчиками, такими как СКАТ 350М, они могут использоваться в комплексе для решения особо сложных задач», — говорится в сообщении.

Коптеры обеспечивают разведывательной информацией подразделения тактического звена. «Каракурт» работает в контуре «военнослужащий — отделение — расчет», а «Голиаф» обеспечивает разведку на уровне «взвод — рота». Концерн добавил, что разведывательные аппараты «Калашникова» сопряжены с управляемыми боеприпасами и между собой оригинальным программным обеспечением.

В январе гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что обновленные беспилотники «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» научили перестраивать рабочую частоту в полете для снижения уязвимости.