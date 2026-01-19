Реклама

Наука и техника
17:09, 19 января 2026

Уязвимость российских «Голиафов» и «Каракуртов» снизили

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Обновленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Голиаф 2.0» и «Каракурт 2.0» научили перестраивать рабочую частоту в полете для снижения уязвимости. Об этом гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС.

«"Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" обеспечивают передачу телеметрии, команд управления, видеоизображения по защищенному каналу радиосвязи и имеют возможность перестраивать рабочую частоту радиолинии во время полета, что особенно актуально при воздействии помех на поле боя», — сказал он.

Глава концерна добавил, что оба квадрокоптера оснащены совмещенными с тепловизорами дневными камерами на гиростабилизированных платформах. Это позволяет обнаруживать и распознавать стационарные и подвижные цели в любое время суток. По словам Лушникова, российские квадрокоптеры нового поколения получили различные системы помощи, включая систему оптического позиционирования, обхода препятствий, а также систему захвата и удержания цели.

В декабре стало известно, что «Калашников» поставил все ударные дроны «КУБ-2» государственному заказчику по контракту 2025 года.

