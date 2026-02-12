Названы простые способы пережить депрессию в конце зимы

Психотерапевт Дольчекор назвал недостаток света причиной зимней депрессии

В конце зимы многие ощущают плохое настроение и приступы уныния, заявил психотерапевт Джио Дольчекор. Простые способы пережить сезонную депрессию без эмоционального выгорания он назвал изданию Independent.

Дольчекор подчеркнул, что депрессия в конце зимы — это не просто плохое настроение и усталость. Зачастую это может быть проявлением так называемого зимнего синдрома, когда из-за короткого светового дня и недостатка солнечного света возникает упадок сил и эмоциональный дискомфорт.

По словам психотерапевта, простые, но последовательные действия помогают легче перенести этот период. Например, он посоветовал завести привычку каждый день делать что-то в одно и то же время. Также полезно встречаться с друзьями и каждый день выходить на улицу, даже в холодную погоду. «Это улучшает выработку "гормона света" серотонина и стабилизирует биологические ритмы», — объяснил эксперт.

Дольчекор добавил, что еще один способ пережить депрессию в конце зимы — найти занятия, которые приносят радость, будь то хобби, творчество или спорт. По его словам, такие простые подходы не устраняют все симптомы, но помогают наполнить зиму приятными моментами.

Ранее кардиохирург Сандра Эйфер сказала, что стресс является главным фактором преждевременного старения. По ее словам, особенно сильно эмоциональные потрясения сказываются на женщинах, так как они сильнее реагируют на них.