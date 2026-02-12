Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
14:02, 12 февраля 2026Наука и техника

Обнаружено природное средство для смягчения воспаления кишечника

F&F: Арабиноксилан из жмыха сахарного тростника облегчает симптомы колита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что арабиноксилан из жмыха сахарного тростника — побочного продукта переработки — может облегчать симптомы колита. В эксперименте на мышах вещество снижало выраженность воспаления кишечника, вызванного декстран-сульфатом натрия — стандартной моделью язвенного колита. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F).

У животных, получавших добавку, улучшались масса тела, индекс активности заболевания и длина толстой кишки — важные показатели тяжести колита. Также снижались уровни провоспалительных цитокинов, а структура слизистой оболочки восстанавливалась: увеличивалось число бокаловидных клеток, отвечающих за защитную слизь.

Ключевой эффект оказался связан с микробиотой. Арабиноксилан изменял состав кишечных бактерий: увеличивалась доля потенциально полезных родов — Bacteroides, Roseburia, Akkermansia, Ligilactobacillus и Parabacteroides. Одновременно снижалось количество бактерий, ассоциированных с воспалением, включая Clostridium, Enterococcus и Escherichia-Shigella.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о доклиническом исследовании на животных. Тем не менее результаты указывают на потенциал пищевых волокон из растительного сырья как дополнительного подхода к поддержке кишечника при воспалительных заболеваниях.

Ранее ученые выяснили, что природное соединение горькой дыни ослабляет алкогольное повреждение печени.

