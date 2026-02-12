Пленный Гуцул: Побег через санчасть во Львове стоит от пяти тысяч долларов

Пленный украинский военный 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Гуцул сообщил, что побег через санчасть во Львове стоит украинским бойцам от пяти тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бежать можно было, но за деньги. Можно было остаться в "учебке" или уехать домой через санчасть – чтобы потом сбежать. До Львова довозили до санчасти», — сказал он.

Ранее военнопленный ВСУ Сергей Наболотный рассказал, что его мобилизовали прямо по пути из магазина. При этом в ТЦК (территориальном центре комплектования; аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») проигнорировали его тяжелые заболевания.

До этого стало известно, что украинские бойцы боятся бежать с позиций под Красноармейском из-за угроз от командиров.