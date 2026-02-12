Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:32, 12 февраля 2026Мир

Польский политик решил купить оружие для защиты семьи от украинцев

Польский политик запросил лицензию на оружие из-за угроз украинцев

Фото: Nurphoto / Getty Images

Лидер польской партии «Конфедерация» Славомир Ментцен обратился в МВД за лицензией на огнестрельное оружие. Причиной стали угрозы физической расправы, которые политик получает от украинцев на протяжении почти года, сообщает газета Super Express.

«Раз государство не может обеспечить мою безопасность, я должен сделать это сам», — заявил политик. Он пояснил, что заявления в полицию результатов не принесли — злоумышленников так и не нашли.

В 2025 году Ментцен занял третье место в первом туре президентских выборов с результатом 14,8 процента. Угрозы в его адрес со стороны находящихся в Польше украинских нациналистов активизировались после поездки во Львов, где политик назвал лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеру преступником и потребовал прекратить его культ.

Ранее член Европарламента от Польши Марцин Сипневский потребовал обратить внимание на пропаганду идеологии Бандеры среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза. В своем обращении он подчеркнул, что идеология Бандеры «вызывает серьезные опасения из-за своей исторической подоплеки и причастности к преступлениям против гражданского населения».

