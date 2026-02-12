Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:46, 12 февраля 2026

Появилось видео мощного удара по Киеву

Появилось видео мощного удара по ТЭЦ в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео мощного удара по Киеву. Кадры публикует Telegram-канал «Київ ІНФО».

На ролике видно яркое зарево, сравнимое по яркости с закатом. На масштабность удара указывает то, что свечение продолжалось значительное время, за которое автор ролика успел среагировать, оценить обстановку, настроить смартфон и снять видео.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь на четверг, 12 февраля, по украинской столице был нанесен удар баллистическим оружием. Целями стали объекты инфраструктуры. По информации Telegram-канала «Военный Осведомитель», налету подверглись ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией.

