Экономика
11:43, 12 февраля 2026Экономика

Решетников нашел объяснение всплеску инфляции

Решетников: Январский всплеск инфляции связан с повышением НДС
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В конце прошлого года инфляция в России замедлилась благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России и действиям правительства. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Однако, как признал министр, в январе произошел всплеск инфляции. Его причиной Решетников назвал повышение налога на добавленную стоимость. Другим фактором оказался перенос продовольственной инфляции на первый месяц года.

«Плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», — пояснил руководитель ведомства.

В дальнейшем, по его словам, инфляция будет замедляться и приближаться к четырехпроцентному таргету, который установил регулятор. «По всем тенденциям мы это видим», — сказал Решетников.

По информации Росстата, с 3 по 9 февраля инфляция в России снизилась до 0,13 процента, что стало минимумом с начала года. Наиболее подорожавшей позицией вновь оказались огурцы. Стоимость килограмма этой продукции за неделю прибавила 5,16 процента.

