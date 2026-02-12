Россия запустит прямые рейсы в соседнюю страну Азии

Россия и Монголия договорились запустить прямые рейсы

Россия запланировала запустить прямые рейсы в соседнюю страну Азии — речь идет о Монголии. О договоренностях двух государств сообщает «Интерфакс».

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Монголии Борхуугийна Дэлгэрсайхана, рейсы будут выполняться авиакомпанией Aero Mongolia из Москвы в Улан-Батор со стыковкой в Красноярске. Сроки запуска авиасообщения неизвестны.

Ранее сообщалось, что запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию состоится в 2026 году. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.