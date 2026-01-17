Раскрыты сроки запуска прямых рейсов в одну курортную страну Азии для россиян

Никитин: Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию состоится в 2026 году

Запуск прямых авиарейсов из России в Малайзию состоится в 2026 году, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом пишет ТАСС.

«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в Японию — в 2025 году эту страну Азии посетили около 200 тысяч соотечественников. Тем временем безусловным лидером по поездкам россиян (около семи миллионов) стала Турция. Кроме того, в список самых популярных направлений в 2025 году вошли Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Мальдивы и Южная Корея.