10:01, 12 февраля 2026Путешествия

Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

Россиянам предложили отпраздновать Масленицу во Владивостоке и Пекине
Алина Черненко
Празднование Масленицы на Спортивной набережной во Владивостоке

Празднование Масленицы на Спортивной набережной во Владивостоке. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Эксперты журнала о путешествиях «Номер» от сервиса бронирования «Отелло» назвали лучшие места для празднования Масленицы в России. Списком они поделились с «Лентой.ру».

В частности, россиянам предложили отправиться во Владивосток, где 22 февраля пройдет гастрономический фестиваль «Рыбацкая Масленица». Для гостей мероприятия пожарят 250 килограммов корюшки. В программе также будут блины с рыбой, ярмарка и мастер-классы по готовке. Средняя стоимость ночи в местных отелях в период с 16 по 22 февраля — 4,9 тысячи рублей.

Тем временем с 19 по 22 февраля в столице Китая Пекине продлится фестиваль «Московская Масленица» с хороводами, блинами, ярмаркой и световым шоу. Средняя стоимость проживания в отелях этого города в феврале — 15 тысяч рублей за ночь.

Традиционно самая эффектная Масленица состоится в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. Арт-объект в виде круговой композиции из 16 башен с вздымающимся горящим сердцем сожгут 21 февраля. Помимо этого, в программе будут ярмарка, состязания и активности для взрослых и детей. Средняя стоимость одной ночи в отелях Калуги в масленичную неделю составляет 7,6 тысячи рублей.

Масленицу по старинным славянским поверьям отпразднуют в деревне викингов «Кауп» в Калининградской области. На 21 февраля запланированы народные гулянья и бои с викингами, шествие с колесом солнца, народные промыслы, состязания по метанию валенка, танцы, чай и блины. Средняя стоимость одной ночи в отелях Калининграда составляет 6,1 тысячи рублей.

Кроме того, россиянам порекомендовали поехать на проводы зимы в подмосковную Коломну, Суздаль, Тулу, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

