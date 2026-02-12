Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

07:29, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали минимальную цену огурцов в торговых сетях

АКОРТ: Минимальная цена огурцов осталась на уровне от 299 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В российских торговых сетях минимальные цен на огурцы и томаты остались на уровне прошлого года: от 299,99 и 197 рублей соответственно. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, динамика цен на эти овощи характерна для пиковых значений зимнего сезона. Однако если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, то рост цен не превышает показателей общей инфляции. Кроме того, он напомнил, что ассортимент огурцов в зависимости от формата магазина включает от 4 до 25 различных сортов и видов, а помидоров — от 10 до 39 позиций.

Также он заверил, что по мере роста светового дня расходы тепличных хозяйств на освещение, а затем и обогрев теплиц начнут уменьшаться. Вслед за этим скорректируются цены на огурцы и томаты.

По прогнозам, огурцы и помидоры начнут дешеветь в конце февраля и в начале марта. Спад из стоимости будет наблюдаться до конца сентября и начала октября.

