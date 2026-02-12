Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:20, 12 февраля 2026Экономика

Сроки снижения цен на огурцы предсказали

АКРА: Огурцы в России подешевеют в начале марта
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В конце февраля — начале марта в России снизятся цены на огурцы. Об этом заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его процитировало РИА Новости.

Это будет происходить по мере потепления и роста урожайности. Спад стоимости этих овощей продлится до конца сентября — начала октября. В июле и августе 2026 года минимальная цена килограмма огурцов в России будет 120-140 рублей.

Тренин отметил, что дороже всего огурцы в России обходятся жителям Дальнего Востока. Причина этого, климатические условия, которые требуют выращивания в высокозатратных теплицах, а также удаленность от регионов-лидеров по производству и высоких логистических издержек.

По информации Министерства сельского хозяйства, большинство овощей в России к середине февраля даже подешевели, относительно аналогичного периода прошлого года, хотя обычно зимой цены на эту продукцию растут. Оказалось, что стоимость капусты снизилась на 31,4 процента, а картофеля на 19,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Объявлено об эвакуации населения после пожара на объекте Минобороны в российском регионе

    Работники одного сегмента экономики обошли нефтяников по размеру зарплаты

    Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

    Замгубернатора российского региона поймали на заработке на детском лагере

    Бывший тренер сборной России выступил против российских спортсменов на Олимпиаде

    В России резко сократилось количество автоштрафов за одно нарушение

    Россиянка описала итальянские семьи словами «до 30 лет живут с родителями»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok