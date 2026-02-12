Сроки снижения цен на огурцы предсказали

АКРА: Огурцы в России подешевеют в начале марта

В конце февраля — начале марта в России снизятся цены на огурцы. Об этом заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его процитировало РИА Новости.

Это будет происходить по мере потепления и роста урожайности. Спад стоимости этих овощей продлится до конца сентября — начала октября. В июле и августе 2026 года минимальная цена килограмма огурцов в России будет 120-140 рублей.

Тренин отметил, что дороже всего огурцы в России обходятся жителям Дальнего Востока. Причина этого, климатические условия, которые требуют выращивания в высокозатратных теплицах, а также удаленность от регионов-лидеров по производству и высоких логистических издержек.

По информации Министерства сельского хозяйства, большинство овощей в России к середине февраля даже подешевели, относительно аналогичного периода прошлого года, хотя обычно зимой цены на эту продукцию растут. Оказалось, что стоимость капусты снизилась на 31,4 процента, а картофеля на 19,8 процента.