Россиянам назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха в феврале

АТОР: Самыми бюджетными пляжными странами в феврале стали ОАЭ и Египет

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха во второй половине февраля. Список опубликован на сайте организации.

Так, слетать в отпуск в ОАЭ, Египет и Бахрейн в последний зимний месяц можно от 150 тысяч рублей на двоих. Не более 200 тысяч рублей на двоих с перелетом обойдется отдых в Таиланде, на китайском Хайнане и индийском Гоа.

Тем временем поездка во Вьетнам или Индонезию в период с 15 по 28 февраля будет стоить дороже — минимум 220 тысяч рублей на двоих с перелетом. При этом Вьетнам оказывается дороже Индонезии. Тур в эту страну Азии на 10 ночей с перелетом на чартере из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле в Нячанге обойдется более чем в 380 тысяч рублей. А тур на индонезийский остров Бали на 10 ночей можно купить за 220 тысяч рублей на двоих.

Ранее стало известно, что наибольшим спросом весной у российских туристов пользуются туры в ОАЭ и Таиланд. В арабской стране получится отдохнуть по цене от 70 тысяч рублей за человека с отелем на береговой линии.

