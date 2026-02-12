Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:31, 12 февраля 2026Путешествия

Россиянам назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха в феврале

АТОР: Самыми бюджетными пляжными странами в феврале стали ОАЭ и Египет
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха во второй половине февраля. Список опубликован на сайте организации.

Так, слетать в отпуск в ОАЭ, Египет и Бахрейн в последний зимний месяц можно от 150 тысяч рублей на двоих. Не более 200 тысяч рублей на двоих с перелетом обойдется отдых в Таиланде, на китайском Хайнане и индийском Гоа.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

Тем временем поездка во Вьетнам или Индонезию в период с 15 по 28 февраля будет стоить дороже — минимум 220 тысяч рублей на двоих с перелетом. При этом Вьетнам оказывается дороже Индонезии. Тур в эту страну Азии на 10 ночей с перелетом на чартере из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле в Нячанге обойдется более чем в 380 тысяч рублей. А тур на индонезийский остров Бали на 10 ночей можно купить за 220 тысяч рублей на двоих.

Ранее стало известно, что наибольшим спросом весной у российских туристов пользуются туры в ОАЭ и Таиланд. В арабской стране получится отдохнуть по цене от 70 тысяч рублей за человека с отелем на береговой линии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве взорвался автомобиль

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Госдуме попросили проверить причины роста цен на огурцы

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 12 февраля

    Названы пять самых популярных моделей для ввоза в Россию

    Россиянин подменил сейф и оставил пожилого друга без миллионов

    Решетников предупредил о замедлении экономики

    Открестившемуся от 9 Мая российскому блогеру объяснили причину изъятия Porsche

    Российская школьница зверски избила сверстницу на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok