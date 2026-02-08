Реклама

Путешествия
10:08, 8 февраля 2026Путешествия

Названы самые популярные направления у россиян весной

Самыми популярными у россиян весной стали туры в ОАЭ и Таиланд
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Отель «Бурдж-аль-Араб» Дубай, ОАЭ

Отель «Бурдж-аль-Араб» Дубай, ОАЭ. Фото: Irina WS / Shutterstock / Fotodom  

Наибольшим спросом весной у российских туристов пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Артура Мурадяна.

Туры в весенний сезон в ОАЭ начинаются от 70 тысяч рублей за человека с отелем на береговой линии. Там весной складываются комфортные климатические условия, что подходит для пляжного отдыха. В Таиланде цены стартуют от 75 тысяч рублей за человека. До конца апреля там теплая и сухая погода, а также спокойное море.

Ранее сообщалось, что у россиян снизился интерес к шенгену.

