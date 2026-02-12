Россиянам предложили заработать на вине

Сеть винотек SimpleWine выпустила ЦФА, обеспеченные премиальным вином

Федеральная сеть винотек SimpleWine выпустила цифровые финансовые активы (ЦФА), обеспеченные премиальным вином. Объем релиза составил 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Россияне смогут вложиться в премиальное вино с двумя вариантами выгоды. Для этого необходимо приобрести цифровой актив, в течение обращения которого инвестор сможет приобрести закрепленное за ним вино со скидкой до 40 процентов или получить деньги с доходностью 13,5 процента годовых в конце фиксированного периода. Срок действия ЦФА — 6 месяцев, начиная с 12 февраля.

Забрать вино инвестор сможет в одной из московских точек SimpleWine с 12 марта по 12 июня, выбрав соответствующую опцию в личном кабинете приложения. Если владелец ЦФА этого не сделает, 12 августа его актив будет автоматически погашен с фиксированной доходностью.

В компании полагают, что благодаря такому формату финансовый инструмент будет интересен как частным инвесторам, так и потребителям.

Каждый ЦФА по стоимости привязан к одной бутылке из специально отобранного ассортимента. Портфель обеспечения сформирован из восьми красных коллекционных вин Италии и Франции в премиальном сегменте. Их стоимость составляет от 8 990 до 514 990 рублей за экземпляр с учетом дисконта.

Ранее сообщалось, что объем выпусков ЦФА на платформе цифровых активов Сбера в 2025 году достиг 408 миллиардов рублей — это в 5,6 раза больше, чем в 2024-м (73 миллиарда), и в 204 раза больше, чем в 2023-м (2 миллиарда). В январе 2026 года выпущено новых ЦФА на 231 миллиард рублей — больше половины прошлогоднего объема всего за один месяц.