Россияне полюбили свадебный туризм

Российские туристы полюбили выездные свадьбы на Черном море

Российские туристы полюбили выездные свадьбы в других регионах страны — популярностью у них пользуются курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. Об этом говорится в исследовании курорта «Лучи», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 36 процентов опрошенных готовы сыграть свадьбу в другом регионе, еще 33 процента рассматривают такую возможность, если туда смогут приехать близкие. Из тех, кто задумывается о выездной церемонии, 42 процента выбрали бы свадьбу у моря, а 20 процента — в горах.

По данным сервиса бронирования «Отелло», наиболее популярным направлением как для церемонии, так и для медового месяца стал Краснодарский край — его выбрали 36 процентов опрошенных.

По словам замгендиректора курорта «Лучи» Ольги Нарт, благодаря росту популярности свадебного туризма на курортах появляется все больше необходимой инфраструктуры для проведения торжества. По ее словам, в новых проектах все чаще предусматривают видовые террасы, ландшафтные сады, павильоны и многофункциональные общественные пространства, которые подходят для проведения свадеб.

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии — такое желание выразил 61 процент участников опроса. Второй по популярности вариант — дома, наедине — за него проголосовало 36 процентов опрошенных.