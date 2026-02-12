Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 12 февраля 2026Путешествия

Россияне полюбили свадебный туризм

Российские туристы полюбили выездные свадьбы на Черном море
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские туристы полюбили выездные свадьбы в других регионах страны — популярностью у них пользуются курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. Об этом говорится в исследовании курорта «Лучи», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 36 процентов опрошенных готовы сыграть свадьбу в другом регионе, еще 33 процента рассматривают такую возможность, если туда смогут приехать близкие. Из тех, кто задумывается о выездной церемонии, 42 процента выбрали бы свадьбу у моря, а 20 процента — в горах.

По данным сервиса бронирования «Отелло», наиболее популярным направлением как для церемонии, так и для медового месяца стал Краснодарский край — его выбрали 36 процентов опрошенных.

По словам замгендиректора курорта «Лучи» Ольги Нарт, благодаря росту популярности свадебного туризма на курортах появляется все больше необходимой инфраструктуры для проведения торжества. По ее словам, в новых проектах все чаще предусматривают видовые террасы, ландшафтные сады, павильоны и многофункциональные общественные пространства, которые подходят для проведения свадеб.

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии — такое желание выразил 61 процент участников опроса. Второй по популярности вариант — дома, наедине — за него проголосовало 36 процентов опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России захотели вернуть железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию

    В России оценили рост блинного индекса

    Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

    Россия вернула Украине пятерых детей

    Мужчина с огнеметом поджег любовника жены, сел и закурил

    Вынесено решение для обвиняемого в растрате 885 миллионов рублей мецената Северилова

    Россияне полюбили свадебный туризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok